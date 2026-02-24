Το… όχι του Απόστολου Γκλέτσου στον Μπραντ Πιτ: «Έχει τρέξιμο πολύ η ταινία και πια δεν το αντέχω»

Ο… κακός χαμός με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα συνεχίζεται, αφού ντόπιοι, αλλά και επισκέπτες δεν ξέρουν τελικά εάν αυτός που βλέπουν μπροστά τους είναι ο αληθινός σταρ ή κάποιος σωσίας του. Βέβαια καταλαβαίνουν τη διαφορά όταν βλέπουν τον Πιτ να συνοδεύεται από την πολυάριθμη ασφάλειά του που δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει.

«Δεν θα ήθελα να παίζω μαζί του»

Στην Ύδρα βρέθηκε για ολιγοήμερες διακοπές ο Απόστολος Γκλέτσος και μίλησε στην κάμερα του «Happy day» λέγοντας πως δεν θα ήθελε να παίξει σε μια τόσο απαιτητική ταινία γιατί έχει πολύ τρέξιμο κι εκείνος μεγάλωσε για κάτι τέτοιο! «Δεν θα είμαι στα γυρίσματα της ταινίας. Είπαμε μήπως βλέπαμε και τον Μπραντ Πιτ, δεν τον είδαμε όμως. Δεν θα ήθελα να παίζω μαζί του, γιατί έχει τρέξιμο πολύ και τώρα πια δεν το αντέχω. Πάντως είναι μεγάλη διαφήμιση για τα νησιά μας. Φοβερή και μπράβο που το καταφέραμε».

φωτογραφία NDP

Που είναι η Ινές, που είναι η Κίμπερλι;

Την ίδια στιγμή ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει εντατικά τα γυρίσματα της νέας του ταινίας σε διάφορα locations -εξωτερικά και εσωτερικά- στην Ύδρα. Μια ιδιαίτερα απαιτητική σκηνή γυρίστηκε στην παραλία Αυλάκι. Ξεκίνησε με το φως της ημέρας και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Αμέσως μετά η ασφάλειά του… κυριολεκτικά τον φυγάδευσε με σκάφος για να πάει με άλλον τρόπο στο σπίτι όπου διαμένει ώστε να αποφύγει τον κόσμο που περίμενε να τον δει από κοντά. Αμέσως μετά την Ύδρα, τα γυρίσματα μεταφέρονται στη Νέα Μάκρη. Θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Πάντως, η σύντροφος του Πιτ, Ινές Ντε Ραμόν, είναι σαν να μην βρίσκεται στο νησί, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, ενώ το ραντεβού του χολιγουντιανού σταρ με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που είχε ακουστεί ότι θα γινόταν μέσα στο τριήμερο, τελικά αναβλήθηκε.