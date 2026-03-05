Μπραντ Πιτ: Στα «τρελά νερά» της Χαλκίδας ο διάσημος ηθοποιός - Επόμενο γύρισμα στο Δημαρχείο Αθηνών

Και ναι, ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Χαλκίδα όπως ήταν προγραμματισμένο, προκειμένου να γυρίσει κάποιες σκηνές στον σιδηροδρομικό σταθμό και όπως ήταν αναμενόμενο πλήθος κόσμου που ήθελε να δει από κοντά τον διάσημο ηθοποιό, αλλά και τα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών συγκεντρώθηκαν στο σημείο. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φιλικός και τους χαιρέτησε καθώς έμπαινε στο βαν που θα τον μετέφερε στο καμαρίνι του.

Μάλιστα στην συγκεκριμένη σκηνή που γυρίστηκε και στην οποία θα δούμε τον Μπραντ Πιτ να βρίσκεται στα εκδοτήρια με την «κόρη» του προκειμένου να βγάλουν εισιτήριο και να φύγουν στην Ιταλία, φορούσε τα ίδια ακριβώς ρούχα που τον είδαμε να φορά και στα γυρίσματα στην Ύδρα.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χαλκίδας, Δήμητρα Σακελλαράκη, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και ανέφερε ότι ο Δήμος είχε ενημερωθεί μόλις λίγες μέρες πριν για την έλευση της κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ η άδεια από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε δοθεί αρκετό καιρό πριν. Επιπλέον κατά την διάρκεια της μέρας αναμένεται να γίνει ακόμη ένα γύρισμα στη Χαλκίδα, σε ένα καράβι.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, αύριο η παραγωγή θα βρεθεί στην Αθήνα, προκειμένου να γίνει ένα γύρισμα στο εσωτερικό του Δημαρχείου Αθηνών.