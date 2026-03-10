Ο Μάριος Ηλιόπουλος παραχώρησε πλοίο της SeaJets για την ταινία του Μπραντ Πιτ (video)

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της εταιρείας SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής της ταινίας, που γυρίζει ο Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεοπτικής εκπομπής του Αντ1 «Το Πρωινό».

Η ναυτιλιακή εταιρεία SeaJets παραχώρησε στον δημοφιλή ηθοποιό του Holywood, Μπραντ Πιτ και την εταιρεία που οργανώνει την παραγωγή της ταινίας ένα συμβατικό πλοίο για τέσσερις ημέρες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις σκηνές της ταινίας. Το εν λόγω πλοίο πληροί τις προϋποθέσεις, που έχει θέσει η παραγωγή για τη λήψη πλάνων στη θάλασσα.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, η παραγωγή εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, ενώ το πλοίο που παραχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέσω της εταιρείας SeaJets αναμένεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας.

Το ρεπορτάζ για τη συμβολή του Ηλιόπουλου στην ταινία του Μπραντ Πιτ