Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα ο διάσημος ηθοποιός - Ποιος χώρος κέντρισε το ενδιαφέρον των παραγωγών

Μετά τα γυρίσματα στην Ύδρα, σειρά έχουν τα γυρίσματα στην Χαλκίδα για τον Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό». Ο ηθοποιός αναμένεται να φθάσει εκεί, μέσω θαλάσσης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου και να παραμείνει για μια εβδομάδα περίπου, ενώ λεπτομέρειες για το πού θα διαμείνει δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Οι σκηνές θα γυριστούν στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και ο χώρος τριγύρω έχει ήδη αρχίσει να τροποποιείται καταλλήλως. Πάντως τα δρομολόγια του τρένου αναμένεται να πραγματοποιούνται κανονικά, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κοσμοσυρροή αφού πολλοί είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται, προκειμένου να δουν τον αγαπημένο χολιγουντιανό σταρ.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων στην Χαλκίδα, επόμενος προορισμός θα είναι η Νέα Μάκρη και η Αθήνα, πριν συνεχιστούν τα γυρίσματα στην Ιρλανδία.

Το story της ταινίας «The Riders»

Εν έτει 1987, ένα άνδρας, ονόματι Fred Scully, μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια φάρμα στην Ιρλανδία. Η γυναίκα του Jennifer και το μοναχοπαίδι τους γυρνάνε στην Αυστραλία για να τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά η γυναίκα δεν επιστρέφει ποτέ. Η μικρή Billie, τραυματισμένη ψυχολογικά, αδυνατεί να εξηγήσει στον Scully για ποιους λόγους η μητέρα της έμεινε πίσω και γιατί την έβαλε ασυνόδευτη στο αεροπλάνο. Η ταινία περιλαμβάνει αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, όπως την παραίτηση του Sir Joh Bjelke-Petersen, του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Κουίνσλαντ και τη σφαγή της Queen Street.