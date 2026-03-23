Άρης Κόντος - Ο σωσίας του Πιτ αποκαλύπτει: «Ο Μπραντ δεν ήταν ούτε ψωνισμένος, ούτε ψηλομύτης»

Ο Άρης Κόντος, ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που συμμετείχε και στην ταινία του «The Riders» που γυρίστηκε και στην Ελλάδα ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» και μίλησε για τη συνεργασία του με τον διάσημο σταρ του Χόλιγουντ. «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος, είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό ήταν πολύ φιλικός. Με εμένα έκανε πλάκα.

Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης και ο Πιτ για το πώς κάθομαι, πώς μιλάω, πως κινούμαι. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα μου ’λεγε: πώς είσαι μεγάλε και χτυπούσαμε τις γροθιές μας. Ήταν πάρα πολύ φιλικός. Μας έβγαλαν φωτογραφία μαζί, αλλά δεν το ζήτησα εγώ. Ήμασταν σε επαγγελματικό περιβάλλον, όχι σε καφετέρια. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά μετά έφευγε για να μάθει τα λόγια. Δεν ήταν ψηλομύτης. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα».

«Η κοπέλα του ήταν πολύ όμορφη»

«Του Μπραντ του άρεσε η χώρα μας, απλώς δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Ρωτούσε: πού είναι η ηλιόλουστη Ελλάδα; Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν κοντά μας για να ζεσταθεί.

Η κοπέλα του ήταν πολύ γλυκιά, χαμογελαστή και επίσης απλή. Την είχα δει 2-3 φορές στα γυρίσματα. Σε τέτοιο περιβάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά για τη σχέση τους. Ήταν πολύ εντατικά τα γυρίσματα. Ήταν πολύ όμορφη, πιο όμορφη από κοντά από ότι στις φωτογραφίες. Κι αυτός μαζί της ήταν μια χαρά».