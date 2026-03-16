Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα στο Μενίδι και οι αποκαλύψεις συνεργάτη του από το Chateau Miraval

Στο Μενίδι βρίσκεται από το πρωί ο Μπραντ Πιτ συνεχίζοντας τα γυρίσματα στην χώρα μας για την ταινία του που φέρει τον τίτλο «The Riders». Μάλιστα η εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε ότι ο διάσημος ηηθοποιός έφτασε σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της χώρας περίπου στις 08:30 συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές του. Όπως εξήγησαν στο στούντιο στήθηκε μια τεράστια και βαθιά πισίνα και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους καθώς θέλουν να γυρίσουν μια σκηνή θαλασσοταραχής που δεν θα ήταν εύκολο να γυριστεί στην ανοιχτή θάλασσα.

Η εκπομπή παρουσίασε και μια συνέντευξη του Τόμας Περίν - που συνεργάζεται με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί μιας και ασχολείται με τα κρασιά Miraval και το κτήμα τους στη Γαλλία. «Συνεργάζομαι με τον Μπραντ Πιτ από το 2014 που αγόρασε έναν αμπελώνα στην Προβηγκία και μας ζήτησε να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε το γνωστό κρασί Miraval» είπε και εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει με την διαμάχη που έχει το διάσημο ζευγάρι όσον αφορά αυτή την επιχείρηση που είχαν ξεκινήσει από κοινού.

Και συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι ο Μπραντ Πιτ είναι εδώ αλλά δεν τον συνάντησα. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο οινοποιείο. Είναι ωραίος τύπος αλλά δύσκολα τον προσεγγίζεις γιατί είναι πολυάσχολος».