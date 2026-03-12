Μπραντ Πιτ: Στη Νέα Μάκρη ο star - Τα πρώτα πλάνα λίγο πριν γυρίσει τη σκηνή σε ιστορικό ξενοδοχείο

Μετά την Ύδρα, την Χαλκίδα και το Δημαρχείο Αθηνών, σειρά έχει η Νέα Μάκρη για τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ. Στις 9 το πρωί ο διάσημος ηθοποιός έφθασε σε παραθαλάσσιο ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής - το οποίο δεν είναι ανακαινισμένο και παραπέμπει στη δεκαετία του '80 - και μάλιστα μπήκε από την πλαϊνή πόρτα καθώς οι άνθρωποι της ασφάλειάς του προσπάθησαν να περάσει απαρατήρητος, κάτι που ήταν φυσικά ανέφικτο.

Ο ίδιος όμως αν και αντιλήφθηκε ότι οι κάμερες είναι στημένες - όπως εξήγησαν και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» - δεν προσπάθησε να κρυφτεί και έτσι εξασφάλισαν ελάχιστα πλάνα που τον δείχνουν να περιμένει υπομονετικά καθισμένος σε ένα τραπέζι στο lobby του ξενοδοχείου, λίγο πριν ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Riders» του δώσει τις τελευταίες οδηγίες πριν γυρίσουν την σκηνή.