Αποκλειστικές εικόνες του FLASH: Ο Μπραντ Πιτ «καταλαμβάνει» το Δημαρχείο Αθηνών για τα γυρίσματα

Τα φώτα, οι κάμερες και ένα όνομα που αρκεί για να τραβήξει τα βλέμματα όλου του πλανήτη: ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, μετατρέποντας για λίγες ώρες την «καρδιά» της πόλης σε κινηματογραφικό πλατό.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία παραγωγής, τεχνικοί και άνθρωποι της ασφάλειας κατέκλυσαν τον χώρο γύρω από το δημαρχείο, ενώ οι περαστικοί δεν έκρυβαν την περιέργειά τους για το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Τα γυρίσματα έγιναν υπό αυστηρά μέτρα οργάνωσης, με τον χώρο να διαμορφώνεται κατάλληλα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε χαλαρός και ευδιάθετος, χαιρετώντας μέλη της παραγωγής και συζητώντας με τους συνεργάτες του πριν ξεκινήσουν οι λήψεις. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ο Πιτ ήταν ιδιαίτερα προσιτός και επαγγελματίας, δίνοντας τον ρυθμό σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων.

Η παρουσία του στο κέντρο της Αθήνας δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολίτες, εργαζόμενοι της περιοχής αλλά και τουρίστες κοντοστέκονταν για να δουν από κοντά τη διαδικασία, ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να αποσπάσουν έστω μια φωτογραφία ή ένα στιγμιότυπο από τον διάσημο ηθοποιό.

Η επιλογή του Δημαρχιακού Μεγάρου ως χώρου γυρισμάτων επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μεγάλες παραγωγές επιλέγουν την ελληνική πρωτεύουσα, αξιοποιώντας τόσο την αρχιτεκτονική της όσο και την ατμόσφαιρα της πόλης.

Για λίγες ώρες, λοιπόν, το δημαρχείο δεν ήταν απλώς το διοικητικό κέντρο της Αθήνας. Ήταν το σκηνικό μιας ακόμη ιστορίας του σινεμά, με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και δεκάδες κομπάρσους που έφτασαν στην Αθήνα.