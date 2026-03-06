Φρενίτιδα για τον Μπραντ Πιτ- Δεκάδες θαυμαστές τον περίμεναν έξω από το δημαρχείο της Αθήνας

Η Αθήνα, έστω και για λίγες ώρες, είχε κάτι από την αίγλη του Χόλιγουντ, καθώς ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ, την Παρασκευή (6/3) βρέθηκε στο δημαρχείο της πόλης για γυρίσματα ταινίας «The Riders».



Λίγο μετά τις 20:30 και υπό συνεχή χειροκρότημα και επιφωνήματα θαυμασμού, ο Μπραντ Πιτ αναχώρησε από το δημαρχείο της Αθήνας, αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα που κράτησαν περισσότερες από τέσσερις ώρες. Η σκηνή που γύριζε ο σταρ πραγματοποιήθηκε μέσα στον χώρο του ληξιαρχείου, προκαλώντας φρενίτιδα στους συγκεντρωμένους πολίτες.

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial 🎬 Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο Δημαρχείο για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» και μετά την ολοκλήρωση της λήψης της σκηνής, βγήκε για να χαιρετίσει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Οι θαυμαστές τον υποδέχτηκαν θερμά, ενώ ο ηθοποιός έφτασε νωρίτερα με μαύρο SUV και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Η πλατεία Κοτζιά και το Δημαρχείο μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό σκηνικό, με συνεργεία και εξοπλισμό να στήνονται γύρω από το κτίριο, ενώ η οδός Αθηνάς έκλεισε προσωρινά για τις ανάγκες των γυρισμάτων. 📹 Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του, αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί έξω από το δημαρχείο, περιμένοντας υπομονετικά να δει έστω για λίγα λεπτά τον αγαπημένο ηθοποιό. Η ατμόσφαιρα θύμιζε κινηματογραφική σκηνή, με φλας φωτογραφικών μηχανών και επιφωνήματα θαυμασμού να πλημμυρίζουν την πλατεία Κοτζιά.

ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Η σύντομη αλλά μαγική επίσκεψη του Πιτ στην καρδιά της Αθήνας απέδειξε για ακόμα μία φορά τη δύναμη του Hollywood να καθηλώνει κοινό, όπου κι αν βρεθεί, ακόμα και σε μια ελληνική πλατεία.

ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ο Μπραντ Πιτ «καταλαμβάνει» το δημαρχείο

Τα φώτα, οι κάμερες και ένα όνομα που αρκεί για να τραβήξει τα βλέμματα όλου του πλανήτη: ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, μετατρέποντας για λίγες ώρες την «καρδιά» της πόλης σε κινηματογραφικό πλατό.

O Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε χαλαρός και ευδιάθετος, χαιρετώντας μέλη της παραγωγής και συζητώντας με τους συνεργάτες του πριν ξεκινήσουν οι λήψεις - Ρεπορτάζ Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/XVRqk9SYRo — Flash.gr (@flashgrofficial) March 6, 2026

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία παραγωγής, τεχνικοί και άνθρωποι της ασφάλειας κατέκλυσαν τον χώρο γύρω από το δημαρχείο, ενώ οι περαστικοί δεν έκρυβαν την περιέργειά τους για το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Τα γυρίσματα έγιναν υπό αυστηρά μέτρα οργάνωσης, με τον χώρο να διαμορφώνεται κατάλληλα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε χαλαρός και ευδιάθετος, χαιρετώντας μέλη της παραγωγής και συζητώντας με τους συνεργάτες του πριν ξεκινήσουν οι λήψεις. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ο Πιτ ήταν ιδιαίτερα προσιτός και επαγγελματίας, δίνοντας τον ρυθμό σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων.

Η παρουσία του στο κέντρο της Αθήνας δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολίτες, εργαζόμενοι της περιοχής αλλά και τουρίστες κοντοστέκονταν για να δουν από κοντά τη διαδικασία, ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να αποσπάσουν έστω μια φωτογραφία ή ένα στιγμιότυπο από τον διάσημο ηθοποιό.

Η επιλογή του Δημαρχιακού Μεγάρου ως χώρου γυρισμάτων επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μεγάλες παραγωγές επιλέγουν την ελληνική πρωτεύουσα, αξιοποιώντας τόσο την αρχιτεκτονική της όσο και την ατμόσφαιρα της πόλης.

Για λίγες ώρες, λοιπόν, το δημαρχείο δεν ήταν απλώς το διοικητικό κέντρο της Αθήνας. Ήταν το σκηνικό μιας ακόμη ιστορίας του σινεμά, με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και δεκάδες κομπάρσους που έφτασαν στην Αθήνα.