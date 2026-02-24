Λάκης Γαβαλάς: «Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία μέσω ΑΙ με τον Μπραντ Πιτ»

«Κακομοίρες» αποκάλεσε ο Λάκης Γαβαλάς όλους εκείνους τους ανθρώπους της σοουμπίζ που μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης δημιούργησαν φωτογραφίες που τους απεικόνιζαν μαζί με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα και αλλού! «Ο κόσμος διψάει για διάσημους στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, με λυπεί αυτό το θέμα, γιατί η Ύδρα είναι ένα γραφικό νησί, πολύ υπέροχο. Δεν ξέρω αν αυτό έκανε αρκετά καλό στο να έρθει ένας διάσημος και να κάνει κάποιες σκηνές σ’ αυτό το νησί. Και από κει και πέρα βλέπω τώρα τους διάφορους που πάνε εκεί, φωτογραφίζονται μαζί, κάνουν, δείχνουν. Τόσο πεινασμένοι είμαστε οι άνθρωποι για δημοσιότητα; Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία με τον Μπραντ Πιτ ως AI», είπε ο σχεδιαστής στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Θα είναι πιο ντίβα αν δεν ξανακάνει τίποτα»

Ο Γαβαλάς αναφέρθηκε και σε μια πιθανή επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1 όπως ακούγεται, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν πει όχι, θα μείνει πιο ντίβα στο μυαλό μας! «Όταν κάποιον τον ζητάνε πίσω, δεν τον ζητάνε όλοι καλοπροαίρετα. Τον κοιτάνε για να γυρίσει πίσω και να πει άντε μωρέ τώρα και που γύρισε και τι έκανε και τι έδειξε. Η Ελένη είναι πάρα πολύ έξυπνη. Έχει αφήσει ένα μεγάλο στίγμα και το να μην ξανακάνει τίποτα θα είναι ακόμη καλύτερο και θα είναι πολύ πιο ντίβα».