Λάκης Γαβαλάς για φυλάκιση: «Κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με… θάψει και εγώ αναστήθηκα ξανά»

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «f+ΖΗΝ» και μίλησε για το πόσο η φυλάκιση του άλλαξε τη ζωή και πως έχει επιλέξει να περνά τις μέρες του στην εποχή της ελευθερίας! «Κάθε μέρα που ζω μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που με έχει φέρει και με έχει φτιάξει έτσι.

Είχα κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου μέχρι τότε και θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές. Κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με… θάψει και εγώ αναστήθηκα ξανά. Βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου, αλλά από την άλλη μεριά όμως, η βιολογική μου υπόσταση μου λέει ότι και να φύγω αύριο είμαι ευτυχισμένος, αυτό είναι».

«Όσο ήμουν φυλακή οι πλούσιοι φίλοι μου δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ στον δικηγόρο μου»

«Βγήκα από τη φυλακή 69 κιλά, κομμάτια! Βγήκα όμως με την τσάντα μου και το ωραίο μου μαλλί, που το είχα βάψει κιόλας. Ο φύλακας εκεί που ήταν ο ταμίας μου είπε: ρε φίλε κανένας δεν σου έβαλε τίποτα, παρά μόνο η Γιωτάρα, μια μαγείρισσα που είχα που μου έφερε 200 ευρώ, μαζί με μια εικονίτσα, κανείς άλλος τίποτα! Δηλαδή οι πλούσιοι φίλοι μου δεν είναι ότι πήγαν στον δικηγόρο μου και είπαν επειδή ο Γαβαλάς φαλίρισε, πάρε 5 χιλιάρικα! Να τα δώσουν σε εκείνον, όχι σε μένα!

Δεν έκανε κανένας τίποτα, ίσως γιατί θεώρησαν πως εγώ λόγω αξιοπρέπειας δεν θα το δεχόμουν και έτσι τους δικαιολογώ. Είπα: Λάκη μου, η ζωή είναι μόνο σε σένα, θα κοιτάξεις τον εαυτό σου, θα τον περιποιείσαι, θα τον γυαλίζεις όπως ένα καλό όχημα και αυτό έκανα και έτσι εξιλεώθηκα και αναπροσαρμόστηκα σε πράγματα».