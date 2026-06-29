Αποκλειστικό - Λάκης Γαβαλάς: Η πρόταση από το «Dancing with the stars» και η δέσμευση από το STAR

Μετά την επιτυχία του «Your Face Sounds Familiar» τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν καταλάβει για τα καλά πως τα prime time show είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά να κάνουν και τους πάνε και σε τηλεθέαση.

Για το α’ μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν έχουν αποφασίσει να ξεπαγώσουν το «Dancing With The Stars», το τάλεντ σόου που γνωρίσαμε μέσα από τη συχνότητα του σταθμού και πάντα έσκιζε σε τηλεθέαση.

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ένα άτομο που προσέγγισε η παραγωγή για να συμμετάσχει στον νέο κύκλο ως διαγωνιζόμενος αυτή τη φορά. Στο παρελθόν τον έχουμε δει στη θέση κριτή στο σόου. Από το STAR του ξεκαθάρισαν πως δεν μπορεί να εμφανιστεί ως κριτής γιατί αυτόν τον ρόλο έχει στο «GNTM» που γυρίζεται αυτή την περίοδο, δεν έχουν όμως κανένα θέμα στο να εμφανιστεί ως παίκτης.

Θυμίζουμε πως το πρόγραμμα έπαιξε στον ΑΝΤ1 από το 2010 έως το 2018 με παρουσιάστριες τις Ζέτα Μακρυπούλια, Δούκισσα Νομικού και Ευαγγελία Αραβανή, ενώ το 2021 μεταφέρθηκε για μόλις μία σεζόν στο STAR με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά. Λέτε στον νέο κύκλο που θα βγει στον αέρα το φθινόπωρο τα ηνία της παρουσίασης να αναλάβει η Φαίη Σκορδά; Ενδιαφέρον θα είχε…