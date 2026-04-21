Γαβαλάς για Σταυράκη: «Ήξερα ότι στην Τουρκία έχει ψεύτικες τσάντες και extensions, όχι ψεύτικους έρωτες»

Τον Λάκη Γαβαλά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και η δημοσιογράφος του ζήτησε να σχολιάσει τον νέο έρωτα της Μαρίνας Σταυράκη που έχει καταγωγή από την Τουρκία.

«Τι ανέκδοτα είναι αυτά στη ζωή μας; Εγώ ήξερα ότι στην Τουρκία έχει ψεύτικες τσάντες, ψεύτικα extensions... ότι έχει και έρωτες δεν ήξερα. Ο σύντροφός της δεν μου αρέσει καθόλου. Μαρίνα μου i don't like him» είπε χαρακτηριστικά.

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε όμως και για την συμμετοχή του στο «Just The Two Of Us» και ανέφερε: «Όλοι ήθελαν πραγματικά να μείνω στο «Just The Two Of Us» και εγώ ήθελα να μείνω γιατί τα πήγαινα καλά. Άσε τα 7άρια, ήταν για να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και να με κρατάνε, για να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ok για εμένα. Νομίζω είμαστε καλά, έτσι κι' αλλιώς συνεχίζεται το «GNTM», θα έχω και εκεί να τραβήξω κουπί, όλο το καλοκαίρι θα έχω γυρίσματα».

«Ο Βαγγέλης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να με βάλει μια μέρα σε μια εκπομπή που θα ηγείται αυτός, να γράφει και να κάνει τα αστειάκια που έκανε με το «Όλα». Του το έχω πει και του ίδιου και μάλιστα είχαμε κάνει ραντεβού μήπως κάναμε κάτι τέτοιο. Τον εκτιμώ για το μυαλό του, μπορεί να ενώνει συνεργάτες και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι και αλλιώς δεν ακουγόμουν, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω κανένα πρόβλημα.