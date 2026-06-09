Μαρίνα Σταυράκη: «Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; - Με τον Μπουλέντ περνάμε όμορφα»

Η σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν πάει από το καλό στο καλύτερο και άρχισε λοιπόν να κυκλοφορεί το σενάριο που τους θέλει μέσα στο καλοκαίρι να επισφραγίζουν τον έρωτά τους με έναν γάμο! Η ίδια πάντως σε δηλώσεις της έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως έχει ήδη κάνει έναν γάμο και ένας επόμενος δεν είναι αυτοσκοπός.

«Ρε παιδιά, άσε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω ποιος γράφει τι. Και άλλα έχουν ακουστεί, το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα, η ζωή είναι Carpe Diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε, να ταξιδεύουμε», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».

«Με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου»

«Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο, ο Μπουλέντ τα έχει όλα αυτά, που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος».