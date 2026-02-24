Μαρίνα Σταυράκη για τη ληστεία στο σπίτι της: «Ήταν πολύ σκληρό, εύχομαι να μην το περάσει κανείς»

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για πρώτη φορά μετά τα όσα άσχημα έζησε στο σπίτι της τα ξημερώματα της Τσικνοπέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της στην Άνω Γλυφάδα, την έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο και με την απειλή μαχαιριού τη λήστεψαν.

Η ίδια φοβήθηκε πραγματικά για τη ζωή της, αφού οι δύο κουκουλοφόροι έμειναν στο σπίτι της για περίπου 40 λεπτά… «Ήταν ένα πολύ σκληρό γεγονός. Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε άλλη φάση και σε μία βάση όσον αφορά την εγκληματικότητα, την αστυνόμευση, την προστασία που πρέπει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη. Παρόλα αυτά προχωράμε».

«Αντλώ δύναμη από την κοινωνική προσφορά»

«Είμαι καλά, πάντα αντλώ δύναμη, αισιοδοξία και προχωράμε. Και κάθε δυσκολία προσπαθώ να την αντιπαρέρχομαι. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο της Σαρακοστής, της περισυλλογής, του επαναπροσδιορισμού, της κάθαρσης… Η ζωή είναι πολύ όμορφη. Η χαρά που αντλείς μέσα και από τον προσωπικό χρόνο και μέσα από την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική προσφορά, αυτά νομίζω εμένα προσωπικά με γεμίζουν ψυχικά, μου δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το εκπέμπω και θεωρείτε ότι βγάζω μια θετική ενέργεια».