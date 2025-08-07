Μαρίνα Σταυράκη: «Nα ρουφάς τη ζωή γουλιά - γουλιά σαν το πιο παλιό γλυκό κρασί»

Η Μαρίνα Σταυράκη συνεχίζει τις διακοπές της στο νησί των Ανέμων μαζί με την παρέα της και απολαμβάνει βουτιές σε πισίνα και θάλασσα, ενώ βολτάρει όλες τις ώρες και στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου που σφύζουν από ζωή.

Απόλυτη ελευθερία

Η πολιτικός έχει χαλαρώσει και ηρεμήσει τόσο πολύ που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την καλοκαιρινή της ρουτίνα και καθημερινότητα και αποκαλύπτει αυτά που νιώθει μέσα της. «Μέρες που κυλούν αβίαστα, με τον ήλιο και τη θάλασσα ως οδηγό και την ευτυχια της στιγμής για πυξίδα. Η Μύκονος μου θυμίζει πως είναι να ζεις χωρίς σκέψεις και να ρουφάς τη ζωή γουλιά - γουλιά σαν το πιο παλιό γλυκό κρασί! Αυτές είναι οι διακοπές που χρειάζομαι: ήλιος, θάλασσα, η σαγηνευτική γοητεία των Κυκλάδων, καλοί φίλοι, γέλια και ανεμελιά! Η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας που δεν θέλεις να τελειώσει ποτέ…», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Το στιλ

Η Σταυράκη επιλέγει να κυκλοφορεί με μαγιό και παρεό, ή πολύχρωμα καφτάνια. Στις βραδινές της εξόδους φορά μίνι φορέματα για να δείχνει τα πόδια της που κοσμούν σαγιονάρες, πλαστικά σανδάλια, πέδιλα και φυσικά γόβες. Πάντα μαζί της εκτός από τους φίλους της είναι και αγαπημένος της σκύλος.