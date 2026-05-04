Γαβαλάς για GNTM: «Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε στρέιτ και το στρέιτ που το κάνουμε γυναικωτό»

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» και μίλησε για το νέο κύκλο του «GNTM» που ετοιμάζεται για το ερχόμενο φθινόπωρο και τις αλλαγές που έρχονται. «Νομίζω θα είναι μαζί μας και η Μπέττυ Μαγγίρα. Το GNTM είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με 12ωρα γυρίσματα. Στο bootcamp μπορεί να είναι και 20 ώρες.

Είπα πως το φορμάτ είναι παλιακό. Εγώ τι θέλω; Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό, αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει να είναι το κορίτσι που έχει μεγάλο στήθος και ποπό, αυτά είναι Καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο! Δεν θέλουμε ακρωτήρια, εμείς θέλουμε ευθείες. Θέλουμε ωραία παραλία».

Ο Γαβαλάς αποκάλυψε επίσης και το γεγονός ότι θα κάνει ένα πέρασμα και από τον νέο κύκλο του «Emily in Paris» που θα γυριστεί στη Μύκονο. «Μου είπαν: ρόλο δεν έχεις, αλλά ένα γεια θέλουμε να σου πούμε! Ξέρω τον παραγωγό, δεν είμαι μες στο cast, αλλά δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό».