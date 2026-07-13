Μάρα Ζαχαρέα: Το μήνυμά της για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στο STAR

Η Μάρα Ζαχαρέα έκλεισε μια επιτυχημένη χρονιά ως η βασική παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR και λίγο πριν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε μαζί μας ένα βίντεο από όλα όσα συμβαίνουν μέχρι να βγει ένα δελτίο ειδήσεων στον αέρα.

«Κλείνουν τα φώτα του πλατό για λίγο… Μια ακόμα τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε, γεμάτη γεγονότα, προκλήσεις, έντονες στιγμές και πολλή δουλειά. Ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη και την παρέα σας αλλά και την υπέροχη ομάδα με την οποία μοιραστήκαμε την κάθε μέρα. Καλό καλοκαίρι! Να γεμίσετε όμορφες στιγμές, ξεκούραση και χαμόγελα.

Ραντεβού σύντομα με υγεία και ακόμη περισσότερη δύναμη», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram και μας έδειξε ένα backstage από όσα συνέβησαν λίγο πριν εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων για φέτος.