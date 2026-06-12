Ελένη Χατζίδου: «Δεν περίμενα ότι δεν θα συνεχίσουμε στο STAR - Είμαι στεναχωρημένη»

Κάθε τέλος και μια νέα αρχή. Μπορεί η Ελένη Χατζίδου να είδε την τηλεοπτική της καριέρα στο STAR να φτάνει στο τέλος της, άνοιξε όμως η πόρτα της δισκογραφικής εταιρίας Heaven με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. «Δεν έκλεισα ποτέ την πόρτα στο τραγούδι και δεν κλείνω την πόρτα στην τηλεόραση. Με τη Heaven μιλούσα έτσι κι αλλιώς και πριν μάθουμε ότι δεν θα ανανεώσουμε, πριν κοπεί η ζώνη, πριν γίνει όλα αυτή η θλιβερή κατάσταση.

Το τραγούδι είναι κάτι που δεν το έχω βγάλει ποτέ από το μυαλό μου, απλά εκ των πραγμάτων μου ήταν πολύ απαιτητικό το πρωινό, έπρεπε να το αφήσω και τρία βήματα πίσω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πως θα φέρει η ζωή, αλλά από τη στιγμή που έχω το χρόνο τώρα είμαστε σε φάση δημιουργίας και βλέπουμε», είπε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».

«Την ευθύνη την αναλαμβάνουμε εμείς»

«Είμαι στεναχωρημένη που ολοκληρώνεται το Breakfast@Star, είναι μια εκπομπή που αγαπήσαμε πάρα πολύ και την πονέσαμε. Δεν περίμενα πως θα σταματήσει η εκπομπή. Απολογισμός θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, αλλά όπως και να ’χει, ό,τι και να έχει γίνει και ό,τι μπορεί να φταίει να μην φταίει, η αλήθεια είναι ότι την ευθύνη την αναλαμβάνουμε εμείς, γιατί είμαστε οι παρουσιαστές της εκπομπής κι έτσι πρέπει να γίνεται. Εγώ κρατάω μόνο τα καλά, τα θετικά, τα τέσσερα ωραία χρόνια.

Δεν είχαμε καμία πρόταση ούτε για να μειωθεί σε χρόνο η εκπομπή, ούτε για να ενταχθούμε στη Ζήνα, ούτε θεωρώ υποβάθμιση ή τίποτα. Θα έμπαινα σε συζητήσεις για οτιδήποτε μπορούσε να με σκεφτεί κάποιος. Θα το θεωρούσα και τιμητικό κάποιος να με έχει στο μυαλό του, ό,τι και να είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή σχέση με τον σταθμό γιατί εκτιμώ και σέβομαι τον χρόνο που δώσανε σε δύο άτομα που δεν είχαν σχέση με τον χώρο πέρα από ένα καλοκαιρινό που είχαμε κάνει.

Νιώθουμε πάρα πολύ καλά με τον Ετεοκλή, το κάναμε μαζί στο Breakfast και αν συνεχίζαμε εκεί θα θέλαμε να είμαστε μαζί, γιατί μας αρέσει αυτή η συνθήκη να δουλεύουμε μαζί, αλλά τώρα από εδώ και πέρα ό,τι έρθει καλοδεχούμενο. Όπου κέφι και χαρά, εκεί να μας σκεφτούν».

«Χαίρομαι που ένας από τους δυο μας υπέγραψε»

Με παιχνιδιάρικη διάθεση ο Ετεοκλής Παύλου υποδέχτηκε την είδηση της συνεργασίας της γυναίκας του με τη Heaven Music. «Ελένη μου, να πω κι εγώ τηλεοπτικά, καλή επιτυχία. Χαίρομαι που ένας από τους δυο μας υπέγραψε! Μπράβο ρε Ελένη!» είπε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και όλοι στο πλατό ξέσπασαν στα γέλια.