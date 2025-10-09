Ελένη Χατζίδου: Επιβεβαιώνει τα λεγόμενα της Αγγελικής Ηλιάδη «Έχω δει και εγώ UFO και ταράχτηκα»

Η πρόσφατη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην εφημερίδα Espresso στην οποία παραδέχθηκε μεταξύ άλλων ότι έχει δει UFO, χλευάστηκε από πολλούς και με αφορμή αυτό, η Ελένη Χατζίδου παραδέχθηκε σήμερα στην δική της εκπομπή ότι έχει βιώσει και η ίδια ανάλογο περιστατικό.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε... Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη, ήταν πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα» είπε η τραγουδίστρια, ενώ το πάνελ έδειχνε να διασκεδάζει με τα λεγόμενά της.

Η Αγγελική Ηλιάδη σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Όντως είχα δει UFO και θεωρώ ότι δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν drones και τέτοια πράγματα. Ήταν κάτι που πέταγε από τη μία άκρη στην άλλη του ουρανού, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια όντα που μπορεί προέρχονται από αλλού».