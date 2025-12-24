Ετεοκλής Παύλου - Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας απασχόλησε η διαφορά ηλικίας που έχουμε»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποκάλυψαν άγνωστα πράγματα από τη σχέση τους σε συνέντευξη που έδωσαν στο περιοδικό ΟΚ! Ο παρουσιαστής του “Breakfast@Star” αναφέρθηκε στη 10ετή διαφορά ηλικίας (είναι μικρότερος) που έχει με τη γυναίκα του.

«Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο; Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το “ταίριασμα”. Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια».

«Με κέρδισε με την ωριμότητά του»

Η Χατζίδου σχολίασε επίσης τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον άντρα της και αποκάλυψε τους λόγους που την έκαναν να μείνει κοντά του και να τον επιλέξει για να μοιραστούν τη ζωή τους. «Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη.

Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μού έκανε».