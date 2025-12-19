Χατζίδου: Αποκάλυψε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση «Μου κόβουν τα φτερά να μιλήσω... τρομάζω»

Μια αποκάλυψη έκανε η Ελένη Χατζίδου, με αφορμή την καταγγελία για ασέλγεια που έγινε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα είπε μέσα από την εκπομπή της: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος. Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θα θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία».

Και σχολιάζοντας πώς τοποθετήθηκαν κάποιες εκπομπές για το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε: «Σε μια εκπομπή είπαν: “Δεν ξέρει με ποιον τα βάζει, θα στιγματιστεί για όλη του τη ζωή”. Και λέω, σε εμένα, εσύ δίνεις θάρρος που θέλω να βγω να μιλήσω, να τα πω; Μου κόβεις τα φτερά. Πώς θα πάω εγώ να το κάνω θέμα, να βγω και να το φωνάξω δυνατά: “Μου έχει συμβεί αυτό και αυτό”. Πώς θα το κάνω; Τι να το κάνω; Το βουλώνω. Με τρομάζουν. Βγήκε ένα παιδί και είπε την αλήθεια του. Ότι είναι γνωστός τραγουδιστής, τον αγαπάμε, έχει την επιτυχία του, εμένα δεν με πείθει ως επιχείρημα ότι δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα».