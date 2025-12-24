«Πίσω από τις γραμμές»: Τέλος η πολιτική, ώρα για… μαγειρική

Παραμονή Χριστουγέννων στις 22.00 στο Action 24, ξεχάστε όσα ξέρατε! Βασικά ξεχάστε την πολιτική εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» και καλωσορίστε την έκτακτη εορταστική εκπομπή «Πίσω από την… κουζίνα»!

Ο Γιώργος Πιέρρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης, οι τρεις δημοσιογράφοι του Action 24 αφήνουν (για λίγες ώρες) την πολιτική, τις αναλύσεις και τις αντιπαραθέσεις και μπαίνουν κυριολεκτικά μες στην… κουζίνα. Με τις ποδιές και τους σκούφους τους όχι για πολιτικά, αλλά για κανονικά…μαγειρέματα!

Πολιτικά μαγειρέματα

Πρόκειται για μια πρόσκληση σε εορταστικό γεύμα που απηύθυναν ο Γιώργος Πιέρρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης στο εστιατόριο «Giacomo» της Κηφισιάς. Οι οικοδεσπότες της εκπομπής μαγειρεύουν για τους προσκεκλημένους τους από τον χώρο της πολιτικής και συγκεκριμένα για την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και την αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη.

Αναμνήσεις εκτός Βουλής

Οικοδεσπότες και προσκεκλημένοι συζητούν χαλαρά για τα Χριστούγεννα, «ξεδιπλώνουν» αναμνήσεις και μιλούν ανοιχτά για οτιδήποτε άλλο πλην της πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά το μενού, το ταξίδι στην κουζίνα και στις γεύσεις, αλλά και για το περιεχόμενο της πρωτότυπης αυτής συζήτησης, η συνέχεια επί της τηλεοπτικής μας οθόνης, απόψε παραμονή Χριστουγέννων στις 22.00 στο Action 24 που όπως λέει και το… εορταστικό σλόγκαν του σταθμού: «Είμαστε παντού και τα Χριστούγεννα».