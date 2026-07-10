Φαίη Σκορδά: Ένα βήμα πριν από την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 - Τι της έχουν προτείνει

Η Φαίη Σκορδά είναι μια παρουσιάστρια πρώτης γραμμής και το γεγονός πως το MEGA την… πέταξε εν μια νυκτί λόγω περικοπών δεν σημαίνει πως θα έμενε ελεύθερη για πολύ καιρό.

Το Arrivederci του Μεγάλου καναλιού έγινε Buongiorno από τον ΑΝΤ1 που έσπευσε να την προσεγγίσει και μάλιστα σε επίπεδο υψηλά ιστάμενων στελεχών.

Η παρουσιάστρια και το κανάλι έχουν μια πολύ καλή σχέση και αυτό το θερμό κλίμα επιβεβαιώθηκε στα ραντεβού που έκαναν τα στελέχη μαζί της.

Η πρόταση και το ρίσκο

Σύμφωνα με πληροφορίες της πρότειναν την παρουσίαση του «Dancing with the stars» που επιστρέφει στο κανάλι μετά από αρκετά χρόνια, αλλά και μια εκπομπή για το Σαββατοκύριακο, σίγουρα όχι πρωινή.

Η παρουσιάστρια πρέπει τώρα να σκεφτεί ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της γιατί ξέρει πολύ καλά πως δεν θέλει να πάρει ένα ρίσκο, όχι τώρα που η κατάσταση στην τηλεόραση είναι τόσο ρευστή. Και σίγουρα το θέμα μιας εκπομπής το ΣΚ είναι μεγάλο ρίσκο. Δείτε τι έπαθαν Τσολάκη και Καραβάτου και μάλιστα από το συγκεκριμένο κανάλι…