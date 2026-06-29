Η τελευταία πρωτιά της Σκορδά και η τελευταία θέση της Καινούργιου

Ηρωική ήταν η έξοδος της Φαίης Σκορδά το πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αφού το τελευταίο «Buongiorno» χάρισε στο MEGA την πρωτιά στα δυναμικά κοινά με 10,9% και 10,8% στο γενικό σύνολο.

Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» έδωσε στον ΑΝΤ1 πρωτιά στο σύνολο του κοινού με 12,9% και 9,8% στους 18-54 χρόνων.

Ανεβασμένο ήταν το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου. Το πρωινάδικο του STAR έπιασε 7,1% στο σύνολο και 7,6% στα δυναμικά κοινά.

Η Κατερίνα Καινούργιου τερμάτισε στην τελευταία θέση! Η «Super Κατερίνα» του ALPHA έκανε 7% στο σύνολο και μόλις 5,5% στους 18-54 χρόνων. Πάντως το κανάλι της Κάντζας συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην παρουσιάστριά του που έχει επιλέξει να πορευτεί με την ίδια ομάδα μπροστά στις κάμερες, ενώ όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει αλλαγή στην αρχισυνταξία της μετά την απόφαση της Ειρήνης Αρβανίτη να αποχωρήσει από το πόστο της με τη λήξη της φετινής σεζόν.

Το σίγουρο είναι πως η επόμενη τηλεοπτική χρονιά θα είναι περίεργη γιατί όσο η τηλεόραση δεν παίρνει τα πάνω της, τόσο οι παρουσιαστές θα έχουν το «τέλος» της Φαίης…