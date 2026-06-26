Ανακοινώθηκε πώς θα αντικασταθεί η Φαίη Σκορδά στο πρόγραμμα του Mega

Μετά την οριστική αυλαία του Buongiorno στο MEGA με τη Φαίη Σκορδά , το κανάλι ανακοίνωσε τι θα βλέπουν οι τηλεθεατές στη θέση της τις πρωινές ώρες. Μπορεί η παρουσιάστρια να αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και τους συνεργάτες της και να έβαλε τελεία στη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό,αλλά η ζώνη δεν μπορεί να μείνει κενή, αφού η εκπομπή τελείωσε μία εβδομάδα νωριτερα.

Και νικήτρια είναι η... επανάληψη!

Το νέο πρόγραμμα του Mega

Μετά την εκπομπή "Κοινωνία Ώρα Mega" θα προβάλλεται η σειρά "Το Ρετιρέ", το οποίο θα έχει διάρκεια μιας ώρας και ώρα έναρξης στις 9:20, δηλαδή την ώρα που ξεκινούσε και το πρωινό μαγκαζίνο με τη Φαίη Σκορδά.

Αμέσως μετά, θα ακολουθεί η επανάληψη της σειράς "Ένας μήνας και κάτι" με πρωταγωνιστές τη Ζέτα Δούκα και τον Αλέξη Γεωργούλη, που θα προβάλλεται από τις 10:20 μέχρι τις 11:30.

Τη σκυτάλη θα λαμβάνει η "Πολυκατοικία" η οποία θα προβάλλεται στο Mega από Δευτέρα έως Κυριακή στις 11:30, μέχρι να ξεκινήσει το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων.