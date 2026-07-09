Η αντίστροφη μέτρηση για το «Κάμπινγκ» έχει ξεκινήσει, με το MEGA να δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα teaser της νέας του σειράς. Οι πρώτες εικόνες αποκαλύπτουν το ιδιαίτερο ύφος της παραγωγής, η οποία συνδυάζει κωμωδία, μυστήριο και ανατρεπτικές καταστάσεις.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, των οποίων η συνάντηση αναμένεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Οι δύο ήρωες που κινούν την ιστορία

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος υποδύεται τον Ιορδάνη, έναν ήρεμο και τυπικό λογιστή που αποφασίζει να αφήσει πίσω του τη ζωή που γνώριζε. Παίρνοντας μαζί του τα παιδιά του και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, καταλήγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος», αναζητώντας μια νέα αρχή.

Εκεί γνωρίζει τον Σοφοκλή, τον εκκεντρικό διευθυντή του κάμπινγκ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η ιδιαίτερη προσωπικότητά του γίνεται η αφορμή για μια σειρά από απρόβλεπτες, κωμικές αλλά και συγκινητικές καταστάσεις που αλλάζουν τη ζωή του Ιορδάνη.

Ένα δυνατό καστ και μια ιστορία γεμάτη ανατροπές

Το «Κάμπινγκ» συγκεντρώνει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών, με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννη Νταλιάνη, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλα Χανακούλα, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλη Αλεξανδρή, Χάρη Χιώτη, Αλέξανδρο Τωμαδάκη, Εύα Σαμιώτη και Στρατή Χατζησταματίου να δίνουν ζωή σε χαρακτήρες με μυστικά, αντιφάσεις και ξεχωριστές ιστορίες.

Παρά τις ιδιαιτερότητές τους, οι ένοικοι του κάμπινγκ μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η φιλία, η αλληλεγγύη και η αποδοχή, στοιχεία που θα αποτελέσουν βασικούς άξονες της σειράς.

Τα τρία πρώτα teaser σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσουν νέες εικόνες που θα αποκαλύψουν περισσότερα για τους ήρωες και τις ανατροπές που επιφυλάσσει η νέα παραγωγή του MEGA.