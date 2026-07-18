Δανάη Παππά: Καθηλώνει στο νέο δράμα του ALPHA, «Μια γυναίκα»

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα μας συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης που έρχεται το φθινόπωρο στο νέο πρόγραμμα του ALPHA. Τίτλος της; «Μια γυναίκα».

Εκεί η Παππά υποδύεται μια νεαρή κοπέλα που παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει.

Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας. Μια ιστορία δύναμης ψυχής για «Μια γυναίκα» που αρνήθηκε να λυγίσει.

Το πρώτο teaser σαν να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο στη ζωή αυτής της γυναίκας… Τη βλέπουμε μόνη με τα δυο μικρά παιδιά της και βλέμμα έντονο, αποφασιστικό, γεμάτο ελπίδα.

Η ταυτότητα της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά. Στον ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου

Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, «Μια Γυναίκα» Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

Η σειρά είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά «Woman».