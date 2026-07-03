«Κρίνο και Αγκάθι»: Οι πρωταγωνιστές μιλούν για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Το «Κρίνο και Αγκάθι» είναι η νέα μεγάλη δραματική σειρά εποχής που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, φιλοδοξώντας να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστήριο και ανατροπές.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Αναστασία Παντούση, ενώ στο πλευρό τους θα βρεθούν σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως ο Στέλιος Μάινας, η Μαρία Ζορμπά, ο Γιάννης Τσορτέκης και η Κατερίνα Διδασκάλου.

Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ, οι δύο πρωταγωνιστές μίλησαν για τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ιστορία που θα ξεδιπλωθεί στις οθόνες μας.

Ένας έρωτας που γεννιέται μέσα από την εκδίκηση

Η ιστορία μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Αρκαδία του 1959.

Ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει στο χωριό του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που στιγμάτισε δύο οικογένειες. Μέσα στα χρόνια της φυλακής, μοναδική του παρηγοριά ήταν τα γράμματα μιας γυναίκας που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, της Λευκής.

Όταν τελικά οι δρόμοι τους συναντιούνται, ο Μάρκος πιστεύει ότι βρήκε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του και της ζητά να τον παντρευτεί. Εκείνη αποδέχεται την πρόταση, όμως πίσω από την απόφασή της κρύβεται ένα σχέδιο εκδίκησης που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Μυστικά, συγκρούσεις και μεγάλες ανατροπές

Η επιστροφή του Μάρκου φέρνει αναστάτωση και στις δύο οικογένειες, καθώς παλιά μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια απειλούν να αλλάξουν τις ζωές όλων.

Το πρώτο τρέιλερ δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα του σκοτεινού κλίματος της σειράς, όπου ο έρωτας συνυπάρχει με την προδοσία, οι πληγές του παρελθόντος παραμένουν ανοιχτές και η αναζήτηση της δικαιοσύνης δοκιμάζει τις αντοχές των ηρώων.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, με υψηλές απαιτήσεις, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Δείτε στο βίντεο όσα αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1