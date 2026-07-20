«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Πήγαμε στα γυρίσματα της κωμικής σειράς του ALPHA

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις! Οι μοναχές που αγαπήσαμε, επιστρέφουν στο δεύτερο κύκλο της αστυνομικής κωμωδίας του ALPHA «Φόνοι στο Καμπαναριό» και τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!

Με ακόμη περισσότερο μυστήριο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η πιο... ανορθόδοξη αστυνομική κωμωδία επιστρέφει με νέες περιπέτειες και πιο σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα…πάρτε μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Τι θα δούμε στον β΄κύκλο

Εκεί που οι μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για ένα άλλο μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους και κάπως έτσι ξεκινά ο νέος κύκλος.

Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη!

Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές, ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές!