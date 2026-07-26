Ένα μικρό διάλειμμα από τα απαιτητικά γυρίσματα και τις θεατρικές τους υποχρεώσεις έκαναν η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης, επιλέγοντας τη Ρώμη για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση. Οι δύο ηθοποιοί αφιέρωσαν χρόνο στην ξεκούραση, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αναστασία Παντούση στα social media, οι διαδικτυακοί της φίλοι πήραν μια γεύση από τις όμορφες στιγμές που έζησαν στην «Αιώνια Πόλη».

Βόλτες στα πιο όμορφα σημεία της Ρώμης

Το πρόγραμμα του ζευγαριού περιλάμβανε μεγάλες βόλτες στα γραφικά σοκάκια του Trastevere, στάσεις για αυθεντικό ιταλικό espresso και επισκέψεις σε εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως η Piazza di Spagna και το Κολοσσαίο.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ανεπιτήδευτη πλευρά του ταξιδιού τους, με στιγμές χαλάρωσης και εικόνες που αναδεικνύουν τη γοητεία της ιταλικής πρωτεύουσας.

Casual εμφανίσεις με ιταλικό αέρα

Εκτός από τα τοπία, την προσοχή τράβηξαν και οι στιλιστικές επιλογές της Αναστασίας Παντούση. Η ηθοποιός επέλεξε άνετα σύνολα με λινά υφάσματα, oversized γραμμές και διακριτικά αξεσουάρ, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα για τις πολύωρες περιηγήσεις στην πόλη.

Στο ίδιο χαλαρό ύφος κινήθηκε και ο Ιωάννης Παπαζήσης, με casual επιλογές που ταίριαζαν απόλυτα στη θερινή ατμόσφαιρα της Ρώμης.

Ένα διάλειμμα πριν από τη νέα σεζόν

Τα ταξίδια αποτελούν μια από τις αγαπημένες συνήθειες του ζευγαριού, που συχνά επιλέγει ευρωπαϊκούς προορισμούς με έντονη ιστορία, αρχιτεκτονική και πολιτισμό. Η Ρώμη προστέθηκε ακόμη μία φορά στη λίστα των αγαπημένων τους αποδράσεων, προσφέροντάς τους λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Με τις «μπαταρίες» γεμάτες και όμορφες εικόνες στις αποσκευές τους, οι δύο ηθοποιοί ετοιμάζονται πλέον για τη νέα τηλεοπτική και θεατρική σεζόν.