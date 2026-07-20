«Καλημέρα Ελλάδα»: Αυτό είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του ΑΝΤ1

Όταν πέρσι ο ΑΝΤ1 ξεκινούσε τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, κανείς δεν πίστευε πως θα πήγαινε τόσο χάλια, που μεσούσης της σεζόν θα έκοβαν τη δημοσιογράφο και στη θέση της θα έφερναν τον Στέφανο Σίσκο. Όμως ούτε και το νέο δίδυμο απέδωσε τα αναμενόμενα, λες και ο κόσμος είχε συνηθίσει να βλέπει τη συγκεκριμένη εκπομπή μόνο με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Με το τέλος της σεζόν, τα στελέχη του ΑΝΤ1 μπήκαν σε σκέψεις για το εάν θα έπρεπε να καταργήσουν εντελώς τον τίτλο της ιστορικής αυτής εκπομπής, τώρα που θα αποκτούσε νέους παρουσιαστές, όμως τελικά επικράτησε η άποψη να κρατηθεί το «Καλημέρα Ελλάδα» και με το νέο σχήμα, καθώς αποτελεί brand name του σταθμού και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει στην πρωινή ζώνη.

φωτογραφία NDP

Το φθινόπωρο λοιπόν, τα ηνία της εκπομπής περνούν σε δύο δημοσιογράφους που καταφθάνουν στο κανάλι. Πρόκειται για τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, δύο δημοσιογράφοι που προέρχονται από τον ΣΚΑΪ και ήταν επιλογή του Βασίλη Παπαδρόσου, του νέου γενικού διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης, που ήταν διευθυντής τους στο Νέο Φάληρο και τώρα θα είναι πάλι στο Μαρούσι. Για λίγες ημέρες ακόμη ο Παυλόπουλος θα συνεχίσει με την παρουσίαση του «Σήμερα» καθώς ακόμη έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ.

Στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» -που θα ξεκινά στις 06.00 και στις 10.00 θα δίνει σκυτάλη στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα- θα συμμετάσχουν και άλλοι δημοσιογράφοι. Οι καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα, τα ονόματα των οποίων θα αποτελέσουν έκπληξη για τη συγκεκριμένη ζώνη. Αν μη τι άλλο μετά από καιρό, φέτος ο ΑΝΤ1 παίζει πολύ γερή μπάλα (βλ. Σία Κοσιώνη) στον ενημερωτικό τομέα…