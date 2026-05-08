ΣΚΑΪ: Βούρκωσε η Σία Κοσιώνη στο «αντίο»: «Απόψε ακούτε και την καρδιά μου» - Η υπόκλιση του Χιώτη

Απόψε γράφτηκε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ελληνική τηλεόραση καθώς η κεντρική ankorwoman του ΣΚΑΪ Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες στο τιμόνι της παρουσίασης.

Φορώντας ένα μαύρο γυναικείο κοστούμι, βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα και παρουσίασε το δελτίο με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, δείχνοντας αρχικά να είναι ανεπηρέαστη συναισθηματικά από το τέλος μιας μακράς συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ.

Η υπόκλιση αποχαιρετισμού του Βασίλη Χιώτη: «Σε ευχαριστώ, τιμή μου»

Ωστόσο, στα μισά του δελτίου, το σκηνικό ανατράπηκε: κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Βασίλης Χιώτης, απάντησε στο «ευχαριστώ» της Σίας Κοσιώνη λέγοντας: «Εγώ ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» και σηκώθηκε από την καρέκλα στο στούντιο, χαιρέτησε εγκάρδια την παρουσιάστρια, κάνοντας μάλιστα μια ελαφρά υπόκλιση, ένδειξη σεβασμού και ευγένειας.

«Δική μου» απάντησε η Σία Κοσιώνη, η οποία μάλιστα ζήτησε συγγνώμη on air από τον σκηνοθέτη για την «αναστάτωση» στη ροή του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

«Σας ευγνωμονώ, εις το επανιδείν»

Κλείνοντας το δελτίο, η Σία Κοσιώνη έδειξε πόσο δύσκολη ήταν η τελευταία «παράσταση» και εμφανώς συγκινημένη (βούρκωσε) είπε: «Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπάει πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό "απόψε το δελτίο μας ολοκληρώθηκε αλλά θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΙ. Ήμουν 26 είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή που επί 20 χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές, δύστροπές για τη χώρα, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν.

»Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, σκληρά και κάτω από αντίξοες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν».