Σία Κοσιώνη: «Ήταν ένας ξεριζωμός» - Το τελευταίο δελτίο και η υποδοχή Μπακογιάννη έξω από τον ΣΚΑΪ

Iδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, ολοκληρώνοντας μια πορεία 20 ετών στον σταθμό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως βιώνει την αποχώρησή της ως έναν «ξεριζωμό», σημειώνοντας ότι «είναι μια ζωή» για εκείνη, ενώ περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης, τονίζοντας πως οι άνθρωποι του χώρου συχνά καλούνται να βγαίνουν στον αέρα «φορώντας μάσκες», ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Αναφερόμενη στο αποχαιρετιστήριο δελτίο, παραδέχτηκε πως ένιωσε την ανάγκη να αφήσει για λίγο στην άκρη αυτή την επαγγελματική «μάσκα» και να εκφράσει δημόσια όσα αισθάνεται, ευχαριστώντας την ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ για την ευκαιρία που της δόθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι προσπάθησε να υπηρετήσει την ενημέρωση με σεβασμό προς τους τηλεθεατές και με προσήλωση στη δημοσιογραφική δεοντολογία και τις προσωπικές της αξίες.

Στο πλευρό της ο Κώστας Μπακογιάννης

Η Σία Κοσιώνη αναγνώρισε ότι έκανε λάθη στη διαδρομή της, ζητώντας συγγνώμη όπου χρειάζεται, ενώ αποκάλυψε πως η απόφαση της αποχώρησης ήταν δύσκολη. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον σύζυγό της και την οικογένειά της για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας το βάρος και την ένταση που συνοδεύουν την καθημερινή παρουσία σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο Κώστας Μπακογιάννης την περίμενε με μια αγκαλιά λουλούδια αλλά και ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς ενώ μαζί τους είχε και τα παιδιά τους.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους συναδέλφους της για την αγάπη και την αναγνώριση που, όπως είπε, εισέπραξε, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που της έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

«Σφίγγα» για τον επόμενο βήμα - «Θέλω μόνο να ξεκουραστώ»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα σενάρια γύρω από την αποχώρησή της, και το αν έπαιξε ρόλο το ντοκιμαντέρ του σταθμού για τη 17Ν, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να σχολιάσει τίποτα σχετικό, σημειώνοντας ότι «κάποτε οι κύκλοι κλείνουν» και πως σημασία έχει να κλείνουν «με αξιοπρέπεια και αγάπη».

Για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Σία Κοσιώνη ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι να ξεκουραστεί και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο παιδί και την οικογένειά της, μετά από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην τηλεοπτική ενημέρωση.