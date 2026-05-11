Σία Κοσιώνη: Η επιστροφή στον ΣΚΑΪ - Η αγκαλιά με τη διάδοχο Χριστίνα Βίδου
Λίγο πριν η Βίδου πάρει και επίσημα τα ηνία του κεντρικού δελτίου από την Κοσιώνη, οι δύο δημοσιογράφοι μοιράστηκαν μια προσωπική τους στιγμή.
Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στον ΣΚΑΪ για μια τελευταία φορά, σήμερα Δευτέρα 11/5, για να κλείσει τις όποιες διαδικαστικές εκκρεμότητες είχαν μείνει και να πει τα τελευταία της αντίο.
Λίγο πριν αποχωρήσει από το κτίριο που αποτέλεσε το τηλεοπτικό της σπίτι τα τελευταία 20 χρόνια, η δημοσιογράφος πέρασε από το γραφείο της Χριστίνα Βίδου, που θα την αντικαταστήσει τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Οι δυο γυναίκες που διατηρούν φιλική σχέση αντάλλαξαν απόψεις για τα τηλεοπτικά μας πράγματα, μίλησαν για τις οικογένειές τους και η Σία δεν χρειάστηκε να δώσει καμία συμβουλή στη Χριστίνα αφού και οι δύο είναι πολύ έμπειρες anchorwomen! «Respect μικρή μου», έγραψε η Βίδου στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο με την Κοσιώνη.