Σία Κοσιώνη: Η επιστροφή στον ΣΚΑΪ - Η αγκαλιά με τη διάδοχο Χριστίνα Βίδου

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στον ΣΚΑΪ για μια τελευταία φορά, σήμερα Δευτέρα 11/5, για να κλείσει τις όποιες διαδικαστικές εκκρεμότητες είχαν μείνει και να πει τα τελευταία της αντίο.

φωτογραφία Instagram

Λίγο πριν αποχωρήσει από το κτίριο που αποτέλεσε το τηλεοπτικό της σπίτι τα τελευταία 20 χρόνια, η δημοσιογράφος πέρασε από το γραφείο της Χριστίνα Βίδου, που θα την αντικαταστήσει τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Οι δυο γυναίκες που διατηρούν φιλική σχέση αντάλλαξαν απόψεις για τα τηλεοπτικά μας πράγματα, μίλησαν για τις οικογένειές τους και η Σία δεν χρειάστηκε να δώσει καμία συμβουλή στη Χριστίνα αφού και οι δύο είναι πολύ έμπειρες anchorwomen! «Respect μικρή μου», έγραψε η Βίδου στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο με την Κοσιώνη.