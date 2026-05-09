Σία Κοσιώνη: Το κορίτσι του ΣΚΑΪ που έγινε η ισχυρή anchorwoman των ελληνικών media

Βρισκόμαστε στο μακρινό 2006. Ένα 26χρονο -τότε- κορίτσι αναλάμβανε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Ήταν η Σία Κοσιώνη, μια γυναίκα που αργότερα θα γινόταν όχι μόνο η σημαία του σταθμού, αλλά και ένα brand name στον χώρο των εγχώριων media… Σήμερα, 20 χρόνια μετά η δημοσιογράφος και ο σταθμός τραβούν διαφορετικούς δρόμους ρίχνοντας βόμβα μεγατόνων στο τηλεοπτικό στερέωμα!

Τολμηρή απόφαση

Η κίνηση του ΣΚΑΪ να επιλέξει τον Σεπτέμβριο του 2006 μια τόσο νέα δημοσιογράφο, ένα άφθαρτο πρόσωπο και να το τοποθετήσει στο καίριο πόστο της anchorwoman του ήταν από πρωτοποριακή έως και… επαναστατική για τα -μέχρι τότε- δεδομένα της ελληνικής τηλεόρασης. Μέχρι τότε οι θέσεις αυτές προορίζονταν για τα «ιερά τέρατα» του χώρου, τους έμπειρους δημοσιογράφους (κυρίως άντρες) με δεκαετίες προϋπηρεσίας στην πλάτη τους και σίγουρα όχι για «κοριτσάκια».

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ είχαν ξεχωρίσει τη νεαρή Σία από τα ρεπορτάζ της (εργαζόταν στο κανάλι ήδη από τον Μάρτιο του 2006) και όταν αποφάσισαν να στήσουν έναν άλλο τύπο δελτίου ειδήσεων, με πιο «ευρωπαϊκή» αισθητική, την έριξαν στα βαθιά! Εκείνη όχι μόνο κολύμπησε, αλλά άνοιξε τον δρόμο και σε μια άλλη φουρνιά γυναικών να βγουν μπροστά και να πρωταγωνιστήσουν στην ενημέρωση.

Μαζί μεγαλώσαμε

Βήμα - βήμα, χρόνο με τον χρόνο το δελτίο του ΣΚΑΪ άρχισε να κερδίζει το κοινό και να ανεβάζει γκάζια στην τηλεθέαση. Δεν πρόλαβε όμως η Κοσιώνη να απολαύσει τους καρπούς της επιτυχίας της και αμέσως έσκασε η οικονομική κρίση, ήρθαν τα πάνω κάτω στη χώρα, τα μνημόνια, η πολιτική αστάθεια και μαζί με τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, βρέθηκε και η ίδια στο επίκεντρο εξαιτίας της σχέσης της με τον Κώστα Μπακογιάννη, μια σχέση που προχώρησε σε γάμο το καλοκαίρι του 2017 και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του παιδιού τους τον Οκτώβριο του ίδιου έτους…

On air σε όλα τα κρίσιμα γεγονότα

Η περίοδος της -σχεδόν δεκαετούς- οικονομικής κρίσης ήταν ίσως και η πιο απαιτητική της καριέρας της. Η χώρα ζούσε σε μια ταραγμένη εποχή με διαδηλώσεις, επεισόδια, αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις (συμμετοχή στο debate των πολιτικών αρχηγών), το δημοψήφισμα και τη χρεοκοπία της…

Την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, ο ΣΚΑΪ είχε υιοθετήσει μια πολύ συγκεκριμένη και έντονη στάση, με την ίδια να δέχεται τα πυρά της τότε κυβέρνησης, γεγονός που την κατέστησε κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα έτρεχαν και σημαντικά διεθνή θέματα (αμερικανικές εκλογές) και πάντα εκείνη βρισκόταν στον τόπο των εξελίξεων για να τα καλύψει τη στιγμή που συνέβαιναν…

Σε όλα αυτά τα γεγονότα η Κοσιώνη βρισκόταν απέναντι από την τηλεοπτική κάμερα αγέρωχη, επαγγελματίας, δεν λύγιζε, όσα κι αν άκουγε, υπηρετούσε αυτό που είχε κληθεί να φέρει εις πέρας με βαρύ -πολλές φορές- αντάλλαγμα.

Στα highlight της καριέρας της ήταν οι συνεντεύξεις που έκανε με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα από τις οποίες κατάφερε να ενισχύσει το προφίλ της δημοσιογράφου που δεν χαρίζεται στον καλεσμένο της.

Challenging -το λιγότερο- ήταν το τετ α τετ που είχε το 2015 στο δελτίο του ΣΚΑΪ με την -τότε- Πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου («Τι είπατε;»). Ήταν μια συνέντευξη που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο άγριους τηλεοπτικούς καβγάδες στην ιστορία. Η πολιτικός αμφισβήτησε τον ρόλο της ως δημοσιογράφου και άφησε σαφείς υπαινιγμούς για την οικογενειακή σχέση της με την οικογένεια Μητσοτάκη/Μπακογιάννη!

Φυσικά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τις εκλογικές βραδιές που παρουσίαζε η Κοσιώνη. Εκεί ξέφευγε από το «αυστηρό» πλαίσιο των δελτίων και αντιμετώπιζε την κατάσταση διαφορετικά, βρισκόταν στον αέρα για πάνω από 8 ώρες και κατάφερνε να διατηρεί την ψυχραιμία της ακόμη κι αν μπροστά της συνέβαινε κάτι που αφορά το σπίτι της! Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να καλύψει λοιπόν ήταν στις δημοτικές εκλογές του 2023, όταν ο σύζυγός της έχασε τον Δήμο της Αθήνας και εκείνη το ανακάλυψε on air.

Η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της και η νοσηλεία της στη ΜΕΘ εξαιτίας του πνευμονιόκοκκου έχουν κάνει τη Σία Κοσιώνη να αναθεωρήσει τη ζωή, την καριέρα και τις προτεραιότητες που βάζει πια… Το σίγουρο είναι πως δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης για πολύ καιρό και πως το τετράδιο της καριέρας της έχει ακόμα πολλές άδειες σελίδες για να γεμίσουν!