Λένα Φλυτζάνη: Αυτή είναι η δημοσιογράφος που παίρνει τη θέση της Σίας Κοσιώνη

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, όπως όλα δείχνουν, η Σία Κοσιώνη θα παρουσιάσει το τελευταίο της κεντρικό δελτίο στον ΣΚΑΪ ρίχνοντας έτσι την αυλαία σε μια καριέρα 20 χρόνων.

Η Λένα Φλυτζάνη, η δημοσιογράφος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων φέρεται να είναι εκείνη που θα πάρει τη θέση της και μάλιστα νωρίτερα από ότι πιστεύαμε και όχι από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν!

Who is who

Η Φλυτζάνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νομική και με τον ερχομό της στην Αθήνα ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα δικηγορικό γραφείο. Σύντομα όμως κατάλαβε πως αυτό το επάγγελμα δεν είναι κάτι που τη γεμίζει, γι’ αυτό έκανε στροφή στη δημοσιογραφία και αμέσως βρέθηκε στον ΣΚΑΪ όπου αρχικά ασχολήθηκε με το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Τα στελέχη του καναλιού την ξεχώρισαν και της έδωσαν την ευκαιρία να βρεθεί σε εκπομπές του Σαββατοκύριακου στο πλευρό των δημοσιογράφων Δημήτρη Καμπουράκη και Νίκου Υποφάντη, ενώ ανέλαβε και την παρουσίαση κάποιων ολιγόλεπτων δελτίων ειδήσεων.

Η πραγματική ευκαιρία όμως που την ανέδειξε ήρθε όταν -μετά την αποχώρηση της Εύας Αντωνοπούλου το 2023- ανέλαβε την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων και ξεχώρισε.

Ο ΣΚΑΪ έχει δείξει κατά καιρούς πως προωθεί άτομα που βρίσκονται πολλά χρόνια στο κανάλι, έχουν εργαστεί σκληρά και έχουν ανέβει πόστο - πόστο.

Επί προσωπικού

Στα social media η Λένα Φλυτζάνη επιλέγει να προμοτάρει τα επαγγελματικά της θέματα και σχεδόν καθόλου την προσωπική της ζωή. Οι φίλοι και συνεργάτες της ξέρουν για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Αντώνη Κρητικό, δημοσιογράφο που παλαιότερα εργαζόταν στον ΣΚΑΪ και πλέον στο OPEN. Η Λένα Φλυτζάνη αποφεύγει τη δημοσιότητα, λατρεύει όμως τα ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό…