Λένα Φλυτζάνη: Πότε αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μπορεί ο σταθμός να μην επιβεβαιώνει -επίσημα- πως η Λένα Φλυτζάνη θα είναι η αντικαταστάτριά της, στους διαδρόμους όμως είναι κοινό μυστικό.

Αρχικά το πλάνο έλεγε η δημοσιογράφος να γινόταν η κεντρική anchorwoman από το φθινόπωρο, τώρα όμως όλα δείχνουν πως η διοίκηση του καναλιού αποφάσισε να επισπεύσει το γεγονός και να φέρει νωρίτερα την αλλαγή σκυτάλης. Ούτως ή άλλως η Χριστίνα Βίδου που κλήθηκε να αντικαταστήσει προσωρινά την Κοσιώνη είχε ξεκαθαρίσει στους υπεύθυνους πως δεν θα το κάνει για πάνω από 3 εβδομάδες.

Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί από τον Ιούνιο, ώστε και οι βραδινοί τηλεθεατές να μπορέσουν να γνωρίσουν τη νέα παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και να αρχίσουν να τη συνηθίζουν ώστε όταν την ξαναβρούν τον Σεπτέμβριο να τους είναι ήδη ένα οικείο πρόσωπο στο prime time.

Η Φλυτζάνη ούτως ή άλλως τα πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, οπότε όλοι στον ΣΚΑΪ πιστεύουν, εύχονται, ελπίζουν η μετάβαση να πάει καλά γιατί μπαίνουμε σε μια εκλογική χρονιά και θα ήταν η χειρότερη στιγμή για έναν σταθμό να μην έχει κεντρικό παρουσιαστή των ειδήσεων και της εκλογικής βραδιάς…