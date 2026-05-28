ΣΚΑΪ: Και επίσημα η Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Συζητιόταν, ακουγόταν, ήταν σιγουράκι και εδώ και μέρες στον FLASH σας λέγαμε πως η Λένα Φλυτζάνη δεν θα αναλάμβανε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το φθινόπωρο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά νωρίτερα και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου. Το κανάλι αποφάσισε να κάνει τώρα αυτή την αλλαγή ώστε για περίπου δύο μήνες το κοινό να συνηθίσει τη Φλυτζάνη ως το νέο πρόσωπο της ενημέρωσης του σταθμού και μάλιστα σε μια χρονιά με έντονες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα μας.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει: «Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου».