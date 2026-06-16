Απόστολος Μαγγηριάδης: Η πρόταση του ΣΚΑΪ φέρνει διαζύγιο με την ΕΡΤ; - Ποιος θα πληρώσει τη ρήτρα

Εκεί που στη δημόσια τηλεόραση πίστευαν πως μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα είχαν παρουσιαστή για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ξαφνικά μπήκε ο ΣΚΑΪ στη μέση και φήμες θέλουν να τους άρπαξε τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Η πληροφορία έσκασε σαν βόμβα στα τηλεοπτικά γραφεία αφού ο δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με την ΕΡΤ για να παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 18.00 στο ΕΡΤ News και μάλιστα αν αυτό το συμβόλαιο σπάσει νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2027 όπου και λήγει τότε υπάρχει ρήτρα.

Δελτίο και… βλέπουμε

Στο Νέο Φάληρο δεν μασάνε από ρήτρες και τέτοια και όταν θέλουν κάποιον τον διεκδικούν και ας τον πληρώσουν ακριβά! Ο Μαγγηριάδης συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ και παλαιότερα οπότε τον προσέγγισαν εκ νέου και του πρότειναν να αναλάβει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων (η θέση του κεντρικού δελτίου έχει περάσει ήδη στα χέρια της Λένας Φλυτζάνη) για αρχή και έπεται συνέχεια. Ας μην ξεχνάμε πως ο δημοσιογράφος εκτός από τις ειδήσεις στην ΕΡΤ, παρουσίαζε και την εβδομαδιαία εκπομπή «Press Talk».

Η αλήθεια είναι πως μετά τη φυγή της Σίας Κοσιώνη, στο Νέο Φάληρο προσπαθούν να χτίσουν εκ νέου το ενημερωτικό τους προφίλ που έχει πληγεί και να το ισχυροποιήσουν ενόψει και των εθνικών εκλογών που έρχονται.

Πονοκέφαλος στην ΕΡΤ

Αν τελικά έρθει το διαζύγιο, τότε ξεσπά νέος πονοκέφαλος στην Αγία Παρασκευή γιατί πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Μαγγηριάδη. Όπως όλα δείχνουν τη θέση δεν πρόκειται να καλύψει η Σία Κοσιώνη, γιατί φήμες τη θέλουν να οδεύει προς ΑΝΤ1, χώρια που και η ίδια δεν θα ήθελε να συνδέσει το όνομά της με την ΕΡΤ, ειδικά λόγω της συγγένειάς της με την οικογένεια Μητσοτάκη, οπότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.