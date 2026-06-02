Σία Κοσιώνη: Πέφτουν οι υπογραφές με τον ΑΝΤ1

Αναμενόμενη εξέλιξη θα χαρακτήριζε κανείς τη συμφωνία που φέρεται να υπογράφει από μέρα σε μέρα η Σία Κοσιώνη με τον όμιλο ΑΝΤ1. Και λέμε αναμενόμενη διότι πριν από μερικές ημέρες στο κανάλι του Αμαρουσίου κατέφτασε και ο άλλοτε φίλος και συνεργάτης της στον ΣΚΑΪ, ο Βασίλης Παπαδρόσος που ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Κοσιώνη θα ξεκινά να εμφανίζεται ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου και από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν θα αναλάβει την παρουσίαση και μιας εκπομπής με συνεντεύξεις σε πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Εννοείται φυσικά πως θα είναι και ένα πρόσωπο που θα χρησιμοποιηθεί και στη βραδιά των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.