Σία Κοσιώνη: «Έφευγα… σκοτωμένη από τον ΣΚΑΪ για να προλάβω να βάλω το παιδί μου για ύπνο»

Η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε μαζί μας τις τύψεις που ένιωθε για πολλά χρόνια επειδή ως παρουσιάστρια του δελτίου τις περισσότερες φορές δεν προλάβαινε να δει τον γιο της πριν κοιμηθεί όσο κι αν έφευγε από τον ΣΚΑΪ τρέχοντας. «Ο βραδινός ύπνος του παιδιού ήταν κάτι που με πονούσε πάρα πολύ. Τώρα που πηγαίνει τρίτη δημοτικού και πέρσι πήγαινε δευτέρα, έφευγα σκοτωμένη από τον ΣΚΑΪ, τσακιζόμουν τέλος πάντων για να προλάβω να τον βάλω για ύπνο, γιατί πια είναι και σε μια ηλικία που μπορεί να κοιμηθεί 21.00 και 21.30 το βράδυ.

Όμως πριν, που το παιδάκι έπρεπε να μπαίνει για ύπνο 20.00 και 20.30 η ώρα, ε, δεν ήταν δυνατόν να λέω να περιμένει το παιδί», είπε η δημοσιογράφος στο podcast «Sold out» και ένα απόσπασμα παίχτηκε στο «Breakfast@Star».

«Έβρισκα το παιδί κοιμισμένο»

«Κάποια στιγμή το είχα συζητήσει και με μια παιδοψυχολόγο και μου είπε ότι είναι τρομερά εγωιστικό να στερείς από το παιδί τον ύπνο επειδή εσύ έχεις δουλειά, ότι ο ύπνος είναι κορυφαίο πράγμα. Επομένως δεν το συζήτησα. Το παιδί έμπαινε για ύπνο νωρίτερα και εγώ πήγαινα και το έβρισκα κοιμισμένο.

Όμως, η στιγμή που το παιδί βασιλεύει είναι η στιγμή που το παιδί παραδίνεται, που απελευθερώνει τις σκέψεις του, που σου λέει όλα τα πράγματα που έχει νιώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, που σου αποκαλύπτει όλους του τους προβληματισμούς, που έχει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας ανάγκη για ασφάλεια, γιατί είναι η στιγμή που παραδίνεται και αφήνεται, όλο αυτό το πράγμα με έκανε να νιώθω αφόρητες τύψεις για πάρα πολλά χρόνια».