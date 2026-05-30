Μιχάλης Πανάδης: «Είμαι ο τύπος που όταν θέλω να αποφύγω κάτι, δεν σηκώνω το τηλέφωνο, χωρίς ντροπή»

Ο Μιχάλης Πανάδης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τους λίγους φίλους που έχει και πως τους φέρεται, ενώ αποκάλυψε ότι στα… νιάτα του πέρασε τη φάση του ψώνιου! «Στην καραντίνα εγώ πέρασα υπέροχα. Δεν είμαι κοινωνικός. Δεν είμαι της παρέας, δηλαδή βγαίνουμε και λέμε με αυτή την παρέα σήμερα, με την άλλη παρέα αύριο. Οι φίλοι μου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχω ανθρώπους που συμπαθώ και νομίζω με συμπαθούν, θα βρεθούμε μια φορά το πεντάμηνο, αλλά μέχρι εκεί.

Είμαι ο τύπος που δεν θα σηκώσω το τηλέφωνο όταν θέλω να αποφύγω κάτι, δεν θα πω ψέματα. Παλιά θα έλεγα ψέματα. Τώρα απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Χωρίς ντροπή! Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια διαθέσιμοι. Τα στάδια είναι ως εξής: αυτοί που δεν με ξέρουν καλά, όταν δεν σηκώνω τα τηλέφωνα παρεξηγούνται γιατί νομίζουν ότι κάτι έπαθα μαζί τους. Μετά τους εξηγώ τη φάση μου με τα τηλέφωνα, ότι δεν είμαι πάνω από ένα τηλέφωνο. Και μετά συνηθίζουν, μου κάνουν πλάκα ή με βρίζουν με αγάπη!»

«Πέρασα φάση ψώνιου στα νιάτα μου»

«Έλεγα να γίνω γνωστός για να έχω πιο εύκολα δουλειά. Όταν έγινε αυτό, κατάλαβα ότι αυτό δεν μου άλλαξε το status της δουλειάς. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι με ξέρουν, με ξέρανε ήδη. Στη δική μου περίπτωση, και ακριβώς επειδή κι εγώ δεν κυνηγάω το σταριλίκι με την έννοια των εξωφύλλων, να παίρνω πόζες περίεργες στο Instagram που κοιτάμε έτσι, να βγάζω τι τρώω κτλ, δεν μου άλλαξε πεδίο δουλειάς. Πέρασα φάση ψώνιου στα νιάτα μου, γιατί μπήκα στο Εθνικό θέατρο όταν ήμουν 18 χρόνων. Εκεί νόμιζα ότι τελειώσαμε τώρα, είμαστε εμείς και κανένας άλλος».