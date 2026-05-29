Κώστας Τσουρός: Αντίο με νέο λουκ - «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας και τα ξαναλέμε»

«Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει η στεριά, μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι κι εγώ σου λέω έχε γεια». Με αυτό το τραγούδι ο Κώστας Τσουρός ξεκίνησε την τελευταία εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, το τελευταίο «Το ’χουμε», ένα πρόγραμμα που ατύχησε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα και ήταν καταδικασμένο να αποτύχει για πολλούς λόγους.

Στο φινάλε της εκπομπής και υπό τους ήχους του τραγουδιού «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», ο Τσουρός είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά τα είπαμε χθες εμείς, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να χαιρετίσουμε και τους τηλεθεατές.

Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια και τον ίδιο τρόπο που το κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας, πολύ σημαντικό, να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε».