Κώστας Τσουρός στον FLASH: Το κρίσιμο ραντεβού με τον ΣΚΑΪ και η πρόταση του ΑΝΤ1

Αν και επισήμως ο Κώστας Τσουρός δεν έχει ενημερωθεί πως την Παρασκευή 29 Μαΐου πέφτει οριστικά η αυλαία της εκπομπής του «Το ΄χουμε» στον ΣΚΑΪ, πληροφορίες τον θέλουν να έχει κάνει ήδη ένα ραντεβού με τον ΑΝΤ1 για να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα και μια δεύτερη συνάντηση με τα στελέχη του καναλιού. Τι είναι αλήθεια και τι ψέματα;

Ο FLASH επικοινώνησε με τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ για να μάθει εάν αυτές οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ευσταθούν. «Μιλάτε για φέτος; Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα με τον ΑΝΤ1! Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν έχω κάνει κάποια επαφή με τον ΑΝΤ1, αυτή είναι η αλήθεια», αρκέστηκε να πει ο παρουσιαστής και έβαλε έτσι τέλος στα σενάρια γύρω από το όνομά του και μια πιθανή μεταγραφή από το Νέο Φάληρο προς το Μαρούσι.

Η επόμενη μέρα

Ο δημοσιογράφος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ και το προσεχές διάστημα θα κάνει ένα ραντεβού με τη διοίκηση του σταθμού για να δουν εάν υπάρχει η σκέψη για συνέχιση της συνεργασίας, εάν θα τον κρατήσουν δεσμευμένο και θα τον πληρώνουν για να... κάθεται, ή εάν τελικά οι δύο πλευρές καταλήξουν σε ένα κοινή συναινέσει διαζύγιο. Αυτή τη στιγμή όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Πηγές από το περιβάλλον του Τσουρού πάντως υποστηρίζουν πως ανάλογα με τις εναλλακτικές που θα έχει, ο παρουσιαστής εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μείνει εκτός TV για κάποιο διάστημα ώστε να φύγει από πάνω του όλη αυτή η κακή φετινή σεζόν και η σκληρή κριτική που του ασκήθηκε και να «καθαρίσει» τόσο ο ίδιος, όσο και το τηλεοπτικό κοινό…