Τελειώνει σήμερα ο Τσουρός και ραντεβού με τον ΣΚΑΪ ακόμα δεν έχει γίνει

Τελειώνει σήμερα Παρασκευή 29/5 το… μαρτύριο του Κώστα Τσουρού και του ΣΚΑΪ με την εκπομπή «Το ’χουμε» που ρίχνει αυλαία. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ραντεβού που θα κάνει ο δημοσιογράφος με στελέχη του καναλιού, ραντεβού όμως που ούτε έχει γίνει ακόμη, ούτε έχει προγραμματιστεί.

Παρόλα αυτά ακούγεται πως κατά πάσα πιθανότητα στο πλατό της εκπομπής θα βρεθεί σήμερα η διευθύντρια προγράμματος του ΣΚΑΪ, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, και αυτό θα πυροδοτήσει εξελίξεις ως προς το εάν θα γίνει σήμερα ή τις επόμενες ημέρες το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τη διοίκηση για να δουν εάν οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους ή όχι.

Δεν ήταν μια καλή χρονιά ούτε για τον σταθμό, ούτε για τον δημοσιογράφο. Το αρχικό concept της εκπομπής που ήταν μοιρασμένη στα δύο με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κομμάτι και διαφορετικά πάνελ ανά ενότητα, μπέρδεψε το κοινό που δεν ακολούθησε το πρόγραμμα. Συνέπεια της χαμηλής τηλεθέασης που προέκυψε από το πρώτο κιόλας διάστημα ήταν οι συνεχείς αποχωρήσεις των συνεργατών του Τσουρού, οι αλλαγές στη διάρκεια και την ώρα μετάδοσης της εκπομπής σε βαθμό που έχουμε εκπλαγεί όλοι που κατάφερε -έστω και έτσι- να βγάλει τη σεζόν…