Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα»

«Απασφάλισε» ο Κώστας Τσουρός στον αέρα του ΣΚΑΪ δείχνοντας πως λίγες μέρες πριν η εκπομπή «Το ’χουμε» ρίξει αυλαία για πάντα εκείνος είναι αποφασισμένος να πει μαζεμένα όσα δεν είπε όλη τη σεζόν γι’ αυτά που άκουσε!

«Στη μούγκα σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε στην έναρξη, οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο πιο θλιβερό για την περίσταση, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε.

«Πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι»

Βάλε λίγο το: η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν! Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε; Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος; Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες έμειναν και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα. Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι».