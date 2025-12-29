Κώστας Τσουρός: «Με τον Γιώργο Λιάγκα δεν ήμασταν ποτέ φίλοι, εξ αντανακλάσεως κάναμε παρέα»

Ο Κώστας Τσουρός ήταν καλεσμένος στο “Happy day” και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το κόψιμο της περσινής εκπομπής του από το MEGA, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει φέτος στον ΣΚΑΪ, αλλά και τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα. «Το 2025 ήταν μια χρονιά που τα είχε όλα. Δύσκολη, πολύ, ψυχολογικά κυρίως. Υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να αντέξω πολλά πράγματα και χαίρομαι που τα κατάφερα και τα άντεξα. Έτυχαν πράγματα αυτή τη χρονιά που δεν περίμενα ότι θα μου τύχουν. Δηλαδή και στο MEGA και στον ΣΚΑΪ, αλλά νομίζω ότι έχω μάθει να παλεύω και πια όντως έχω ηρεμήσει».

«Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι πιο ουσιαστικός από τη δουλειά του»

«Αυτό που θα άλλαζα από δω και μπρος είναι ο τρόπος που διαχειρίζομαι την ομάδα μου. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος τα τρία τελευταία χρόνια είμαι κεντρικός παρουσιαστής. Επειδή λοιπόν έχω περάσει από όλες τις θέσεις, έχω ξεκινήσει από την τελευταία θέση μέχρι και την πρώτη, έχω τη λογική ότι πάντα ο άλλος όταν βρίσκεται σε μια θέση είναι επαγγελματίας και δουλεύει για το καλό όλων, οπότε δεν χρειάζεται να έχει έναν παρουσιαστή, ή έναν αρχισυντάκτη, με το μαστίγιο από πάνω για να κάνει τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, γιατί στη δουλειά είμαστε πολλοί καλοί, είμαστε επαγγελματίες. Τα γύρω - γύρω και ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά, πολλές φορές είναι πολύ πιο ουσιαστικά από τη δουλειά. Αυτό θα άλλαζα».

«Κανείς δεν μπορεί να λέει στον άλλον να σωπαίνει»

«Επειδή έχω ηρεμήσει, αποφάσισα να μην απαντάω τίποτα σ’ όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για την εκπομπή πια. Χρειάστηκε όμως να το κάνω γιατί αναγκάστηκα, έφτασα μέχρι εδώ κάποια στιγμή και ήταν η τελευταία φορά που απάντησα και δεν θέλω να ξανασχοληθώ! Προτιμώ η εκπομπή μου να αναπαράγεται για τα θέματά της, παρά για όλα τα γύρω - γύρω! Οι άνθρωποι που καθημερινά έγραφαν για μένα, μου έστειλαν μήνυμα και μου έλεγαν: “να δέχεσαι την κριτική με σιωπή”. Βέβαια όσα έγραφαν δεν ήταν κριτική. Κανείς δεν μπορεί να λέει στον άλλον να σωπαίνει.

Δεν συζητήσαμε με τον Γιώργο Λιάγκα, δεν έχει τύχει βασικά να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι παρεξήγηση ή όχι. Εγώ με τον Γιώργο, ναι, είχαμε μια επαφή και μια σχέση, φίλοι δεν ήμασταν ποτέ. Εξ αντανακλάσεως κάναμε παρέα, δηλαδή λόγω του Πάνου Κατσαρίδη, που ’ναι κολλητός μου και της Νατάσας Θεοδωρίδου, που είμαστε φίλοι, κάποια στιγμή, χρειάστηκε να είμαστε και όλοι μαζί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήμασταν φίλοι. Δηλαδή δεν παίρνω ποτέ τον Γιώργο τηλέφωνο για να του πω να βγούμε».