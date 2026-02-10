Κώστας Τσουρός: «Τραυματισμένος», αλλά βγάζει τη σεζόν - Όλη η αλήθεια για τη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά δεν είναι από τις καλύτερες για τον Κώστα Τσουρό. Ο δημοσιογράφος που μετά τη συνεργασία του με τη Ναταλία Γερμανού μεταπήδησε στο MEGA για να κάνει τα πρώτα του βήματα ως κεντρικός παρουσιαστής, άρπαξε την ευκαιρία που του πρότεινε ο ΣΚΑΪ για καθημερινό infotainment μαγκαζίνο, αλλά αυτό δεν του βγήκε αφού η τηλεθέασή του είναι απογοηευτική με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης...

Που βρισκόμαστε σήμερα

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η εκπομπή «Το ’χουμε» όχι μόνο θα χάσει 50 λεπτά από τη διάρκεια που είχε μέχρι σήμερα -και πλέον θα μεταδίδεται μόνο για μια ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι διαφημίσεις- αλλά θα απωλέσει και το ψυχαγωγικό κομμάτι της, κάτι που βρήκε απολύτως σύμφωνο τον δημοσιογράφο. Ο Τσουρός έχει συνεχείς επαφές με τη διοίκηση του σταθμού για να δουν πως (και) αυτή η μετάβαση στο νέο μοντέλο εκπομπής θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Η εξίσωση όμως είναι δύσκολη…

Η αρχική σύνθεση της εκπομπής από την οποία έχουν ήδη αποχωρήσει αρκετοί

«Περισσεύει» κόσμος

Στην εκπομπή υπάρχουν ως συνεργάτιδες η Ναταλία Αργυράκη και η Τζόρτζια Γεωργίου, δύο παρουσιάστριες που είχαν έρθει στο πάνελ για να ενισχύσουν το ψυχαγωγικό μέρος του μαγκαζίνο. Τώρα λοιπόν που δεν θα υπάρχει καθόλου ψυχαγωγία, τι θα απογίνουν αυτές οι δύο κοπέλες; Από τον ΣΚΑΪ υποστηρίζουν πως κανείς δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά, αφού το κανάλι διαθέτει πολλές εκπομπές που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τον κόσμο. Μια λύση για τις δύο αυτές παρουσιάστριες ίσως ήταν να μετακινηθούν στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του ΣΚ «Weekend Live» που παρουσιάζουν ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου, χωρίς αυτό βέβαια να είναι ακόμη οριστικό.

Παραμένει στον αέρα

Πρόθεση του ΣΚΑΪ είναι η εκπομπή «Το ’χουμε» να μείνει στον αέρα έως το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και αυτό φαίνεται από τη στήριξη που έχει λάβει ο παρουσιαστής, όταν έχουμε δει σε άλλα κανάλια εκπομπές με καλύτερα ποσοστά τηλεθέασης να κόβονται εν μία νυκτί. Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν υπάρχει πρόθεση να γίνουν βεβιασμένες κινήσεις, ούτε να απομακρυνθεί με το ζόρι ο κόσμος από την εκπομπή.

Βέβαια σε μια εκπομπή που έχει εγκλωβιστεί σε μονοψήφια τηλεθέαση όσο και να μην πιέσεις τις αλλαγές, αυτές είναι αναπόφευκτο να γίνουν και θα γίνουν. Πηγές από το κανάλι του Νέου Φαλήρου όμως υποστηρίζουν πως ο Κώστας Τσουρός «τραυματισμένος» μεν, αλλά θα βγάλει τη σεζόν. Το συμβόλαιο του είναι για 1+1 χρόνια, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαντάζει κάπως δύσκολο το σενάριο να δούμε τον ΣΚΑΪ ενεργοποιεί το +1 το φθινόπωρο του 2026…