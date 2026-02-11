Χάρης Ρώμας: «Στην ηλικία που είμαι οι ορμές δεν υποτάσσονται γιατί ξαναμπήκα στο παιχνίδι δυναμικά»

Ο Χάρης Ρώμας ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐς Νέγκα για την προσωπική του ζωή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα και στη Μαρία Καρυστιανού. «Το ιδανικότερο είναι να πετύχεις τον έρωτα που είναι και φιλία μαζί. Αλλά δεν μου έχει κάτσει. Και τώρα είμαι ερωτευμένος! Έχω κάνει την προσπάθεια να εξελιχθεί σε φιλία και έχω κάνει και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Αλλά έχω κάνει και το άλλο… κομμάτι παλαιότερα. Σε αυτή την ηλικία που είμαι φαίνεται πως οι ορμές δεν υποτάσσονται γιατί ξαναμπήκα στο παιχνίδι δυναμικά. Στο παιχνίδι του απόλυτου έρωτα και της απόλυτης αγάπης. Γιατί αυτό θέλω να είναι στο μυαλό μου, αυτό θέλω να με γεμίζει, αυτό θέλω για να φτιάχνομαι.

Στην πορεία έχω ανακαλύψει ότι το κομμάτι θα είμαστε και φίλοι μαζί, δεν γίνεται, άρα πιάνεις το ένα, χάνεις το άλλο. Το τέλειο είναι να είμαστε φίλοι με πιτζάμες και να πέφτουμε και με αρκουδάκι στο κρεβάτι, αλλά κάποια στιγμή να φεύγουν οι πιτζάμες και στην ανάγκη να σκιστεί και μια πιτζάμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα στα 80 τι θα γίνει, θα είναι και γελοίο ίσως να σκίζεις πιτζάμες τότε, αλλά τώρα είμαι ακόμη μικρός και έτσι μου αρέσει να βιώνω και τον έρωτα, με έψιλον κεφαλαίο».

«Το θέμα είναι να αγαπάς τον άλλον έτσι όπως είναι»

«Μου συνέβη να ζήσω μια σύνθετη ζωή, το οποίο είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει σε κάποιον. Ο κόσμος θέλει να του πεις για να ξέρει αν σε συμπαθεί ή αν σε αντιπαθεί και δεν μπορώ να κάνω το χατίρι κανένας. Δεν θέλω να βάλω την ετικέτα μόνος μου που δεν την έχω. Όχι, έχω ζήσει μια πολύ σύνθετη ζωή και έχω ερωτευτεί όλες τις καταστάσεις, με αληθινό έρωτα. Και όχι μόνο με την αγωνία του να πείσω τον εαυτό μου ότι πήγαινε με τους πολλούς καλύτερα για να φας λιγότερο ξύλο. Δεν το έκανα για αυτό.

Το έκανα γιατί όταν ερωτεύομαι, ερωτεύομαι και το έζησα, το βίωσα, μου άρεσε και παντρεύτηκα κιόλας από έρωτα! Οπότε δεν θέλω να κάνω το χατίρι τώρα του κάθε μίζερου που θέλει να σε κατατάξει γιατί θέλει να ομαδοποιηθεί και ο ίδιος. Θα βοηθήσω τώρα εγώ το χουλιγκανισμό; Να είμαι με μια ομάδα για να βρίζουμε όλοι μαζί τους άλλους. Ή να τους λοιδορούμε ή να τους βαράμε; Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Μ’ αρέσει το φύλο μου. Εγώ τα δέχομαι όλα. Όπως είπε και η Τζέιν Φόντα το θέμα είναι να αγαπάς τον άλλον έτσι όπως είναι. Αυτό είναι woke».

Τσίπρας και Καρυστιανού

«Η «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα πραγματικά με εκπλήσσει. Ότι υπάρχει ακόμη ένα κοινό που θέλει να ανακαλύψει την Ιθάκη του. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά έχω ρίξει μια ματιά. Υπάρχει παντού. Πούλησε καλά, έβγαλε λεφτά και μπράβο του. Σαν έμπορος απεδείχθη πολλές φορές ικανός, σαν πολιτικός δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι δεν έχει τη γνώση. Και η γνώση είναι απαραίτητη. Ο κόσμος δεν θέλει να το καταλάβει. Από ό,τι φαίνεται θα πάρει αρκετές ψήφους.

Ψάχνουν να βρουν το αντιμητσοτακικό δέος και βάζουν την Καρυστιανού! Πράγματι είναι ένας πονεμένος άνθρωπος, κανείς δεν θα το αρνηθεί ποτέ, αλλά λες ότι κι εγώ συμβολικά λοιπόν μπορεί να προτιμούσα να μείνει στο μετερίζι του κάνω τον αγώνα μου διεθνώς για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν το εισπράττω μέσω μιας κίνησης, ενός κόμματος πολιτών που στο τέλος θα μπει στη Βουλή και θα πάρει τη βουλευτική αποζημίωση».